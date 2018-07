Boxeador Pacquiao é internado com úlcera na Filipinas

O pugilista filipino Manny Pacquiao, campeão mundial dos meio-médios, foi internado em um hospital por conta de uma leve úlcera no estômago, de acordo com os seus familiares e assessores. Ele também foi hospitalizado para descansar após participar da eleição para o congresso filipino no dia 10 de maio.

Jayke Joson, seu principal assessor, disse que os médicos descobriram no domingo, durante um exame de rotina, que o boxeador e político de 31 anos tinha uma úlcera. Sua família o convenceu a ficar alguns dias em um hospital. "Realmente, Manny só pode descansar se estiver confinado em um hospital", disse Joson. "Foi uma campanha tão intensa que até ignorou algumas refeições".

Os assessores de Pacquiao trabalham para marcar uma lucrativa luta contra Floyd Mayweather Jr., que poderia acontecer em novembro. O filipino também foi eleito para o congresso das Filipinas.

A mãe de Pacquiao, Dionisia, disse que seu filho estava bem e que poderia receber alta hospitalar na segunda ou na terça-feira.