Boxeador russo está em coma após ser encontrado inconsciente no metrô em Berlim A vitoriosa carreira do boxeador Denis Boytsov se transformou em um misterioso caso de polícia. O russo foi encontrado desacordado em um túnel entre duas estações de metrô em Charlottenburg, distrito de Berlim, e está em coma induzido em um hospital da capital alemã. O caso aconteceu no último dia 3 de maio, mas somente na noite da última segunda-feira o homem foi publicamente identificado como Boytsov.