Boxeadores argentinos farão as melhores lutas da temporada

SÃO PAULO - O delírio é total no boxe argentino. Dois de seus melhores representantes garantiram vaga em duas das principais lutas do ano. Na terça-feira à noite foi anunciado o combate entre Floyd Mayweather e Marcos Maidana, para 3 de maio. O duelo pode ser em Las Vegas ou Nova York. Maidana será o quarto argentino a desafiar Mayweather. Os outros: Gustavo Cuello (1998), Carlos Rios (1999) e Carlos Baldomir (2006).

Na semana passada foi a vez de Sergio Martinez ser apontado como o rival do porto-riquenho Miguel Cotto, em 7 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York. E a boa fase do boxe entre os "hermanos" não para por aí. O ex-campeão Lucas Matthysse vai fazer uma das preliminares de Mayweather x Maidana. Juan Carlos Reveco coloca em jogo o cinturão dos moscas, dia 21 de março, em Buenos Aires, diante do panamenho Manuel Vides. Omar Narvaez é campeão dos supermoscas, enquanto Luis Carlos Abregu é grande candidato a disputar o título dos meio-médios.

A tradição construída por lendas como Pascual Perez, Carlos Monzón, Nicolino Locche, Horacio Accavallo e Jorge Castro está cada vez mais viva.