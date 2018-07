Bradley vence 'guerra' e mantém cinturão

Desde o primeiro assalto os cerca de três mil espectadores assistiram ao duelo em pé. Provodnikov, ao seu estilo, foi para o ataque e Bradley aceitou a troca de golpes. Melhor para o russo, que derrubou o americano nos dois primeiros assaltos. Bradley só foi ter o domínio a partir do terceiro, quando manteve a distância. Além de um poder de superação incrível, o campeão ainda apresentou uma variação de golpes impressionante, e chegou a abrir um profundo corte na pálpebra do olho esquerdo do russo.

O duelo foi equilibrado até o fim, quando Provodnikov voltou a impressionar e derrubou pela terceira vez o campeão. Mesmo com as quedas, os juízes foram unânimes (114-113, 115-112 e 114-113) em dar a vitória para Bradley, apesar da vaia do público. Dan Rafael, da ESPN, anotou 114-112 para Bradley, enquanto Harold Lederman, comentarista da HBO, marcou 115-112.

"Fui o vencedor. Bati nele, o machuquei e o derrubei", disse Provodnikov, revoltado com o resultado. "Dei tudo o que tinha. Não fugi dos golpes dele e também o acertei várias vezes", afirmou Bradley.

Após a "guerra", ganha força uma revanche entre o filipino Manny Pacquiao e Bradley. Em junho do ano passado, o americano venceu em decisão polêmica. "Provodnikov pega muito mais forte do que Pacquiao", disse Bradley, que soltou mil golpes e acertou 347. O russo disparou 676 e conectou 218.