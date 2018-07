Bradley Wiggins cria equipe de ciclismo pensando na Olimpíada

Campeão da edição de 2012 da Volta da França, Bradley Wiggins decidiu criar a sua própria equipes de ciclismo, enquanto se prepara aos Jogos Olímpicos de 2016. O britânico anunciou nesta quinta-feira que a equipe será lançada no segundo trimestre de 2015, terá o nome Wiggins e será patrocinada pela Sky, como acontece com a sua atual equipe. Além disso, a equipe também receberá apoio da Federação Britânica de Ciclismo.

Wiggins, de 34 anos, buscará a sua oitava medalha olímpica nos Jogos de 2016, o que o tornaria o atleta olímpico britânico mais condecorado. Antes disso, porém, ele vai tentar bater o recorde horário, de 51,8km, distância percorrida em 60 minutos em um velódromo.

O dono de quatro medalhas de ouro olímpicas tornou-se o primeiro britânico a vencer a Volta da França em 2012. Ele continuará competindo pelo Team Sky até o final de abril. "O ciclismo me deu tudo", disse. "Agora eu quero construir algo para inspirar as crianças e para chegar a todas as pessoas que possam estar à margem do esporte. Minha mensagem é simples: Se eu posso fazer isso, então você também pode", completou.