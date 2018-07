Braga empata em casa com o Sion, mas garante vaga nas oitavas da Liga Europa

Na única partida da competição realizada nesta quarta, o Sion foi para cima do Braga no início, mesmo fora de casa, uma vez que precisava do resultado. E até saiu na frente. Logo aos 15 minutos, o veterano Gekas apareceu sozinho na área após cruzamento da direita e tocou para a rede. O resultado dava a vaga aos suíços.

Mas não demorou muito para que o empate saísse, em decisão polêmica da arbitragem, que viu pênalti bastante discutível em Hassan dentro da área do Sion. Aos 26 minutos, Josué cobrou e igualou o placar, deixando a vaga novamente nas mãos dos portugueses.

Só que Gekas estava impossível. Aos 28, o grego de 35 anos voltou a marcar após lance confuso. Depois de novo cruzamento da direita, o goleiro Matheus até conseguiu impedir o gol na primeira finalização, mas nada pôde fazer quando o atacante do Sion apareceu sozinho dentro da área para o rebote.

Com o 2 a 1, a vaga estava indefinida. No segundo tempo, então, o Braga foi para cima e selou a classificação logo no início. Aos dois minutos, o ataque português fez bela jogada pela direita. Rafa recebeu de Baiano e cruzou para a área. Stojiljkovic apareceu sozinho e tocou para a rede.