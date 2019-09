Bragantino goleia o Londrina por 4 a 1 e aumenta vantagem na liderança da Série B

O Bragantino fez as pazes com a vitória depois de dois jogos, neste sábado, ao golear o Londrina por 4 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 45 pontos, o time paulista aumenta para quatro a vantagem sobre o vice-líder Atlético Goianiense. Por outro lado, o paranaense estaciona nos 28 e, na 13.ª colocação, não consegue se distanciar da zona de rebaixamento.

Com um ritmo alucinante, o Bragantino tratou de abrir 2 a 0 antes mesmo dos 20 minutos de jogo. Aos 11, Claudinho cobrou falta "ao estilo Ronaldinho Gaúcho" contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002 e abriu o placar. A bola fez uma curva no alto e encobriu o goleiro César. Oito minutos depois, Morato aproveitou rebote de César para ampliar.

Depois disso, o Bragantino recuou e passou a explorar o contra-ataque. O Londrina até esboçou uma pressão, mas a chance mais perigosa foi após uma saída errada da defesa adversária. Higor Leite tentou por cobertura e o goleiro Júlio César defendeu.

Na volta do intervalo, o Bragantino criou algumas oportunidades antes de fazer o terceiro aos 30 minutos. Léo Rigo evitou o gol de Claudinho ao colocar a mão na bola em cima da linha e Matheus Peixoto soltou a bomba na cobrança de pênalti. O zagueiro do time paranaense foi expulso.

Aos 36 minutos, Léo Passos foi derrubado por Léo Ortiz na hora da finalização e o árbitro assinalou pênalti a favor do visitante. O atacante cobrou no meio e viu Júlio César defender com os pés, mas o rebote voltou para ele, que desta vez não desperdiçou. Já nos acréscimos, Morato fez boa jogada pelo lado direito da área e cruzou rasteiro para Robinho chutar forte e marcar o quarto gol do time paulista.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, pela 24.ª rodada. O Bragantino enfrenta o Figueirense, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto que o Londrina recebe o Sport, às 19h15, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 4 x 1 LONDRINA

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Silva; Ryller (Pedro Naressi), Uillian Correia e Claudinho; Morato, Bruno Tubarão (Robinho) e Matheus Peixoto (Roberson). Técnico: Antônio Carlos Zago.

LONDRINA - César (Matheus Albino); Alemão Teixeira, Wallace, Léo Rigo e Juninho; Bertotto, Germano (Matheusinho), Anderson Leite e Higor Leite; Luidy e Paulinho Moccelin (Léo Passos). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Claudinho, aos 11, e Morato, aos 19 minutos do primeiro tempo; Matheus Peixoto (pênalti), aos 31, Léo Passos, aos 36, e Robinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ligger (Bragantino); Anderson Leite, Alemão Teixeira, Matheus Albino e Wallace (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Léo Rigo (Londrina).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - R$ 39.950,00.

PÚBLICO - 5.292 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).