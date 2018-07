BRAGANTINO SANTOS Muricy dá mais uma chance para André desencantar

Muricy Ramalho não vai abrir mão de André no ataque dos Santos hoje à noite diante do Bragantino, pela terceira rodada do Paulistão, em Bragança Paulista. O atacante não faz gol desde outubro do ano passado.

Seria até cômodo para o treinador tirar André do time, sob a argumento de que é necessário preservar o jogador, e escalar Miralles. O argentino se enquadra melhor no estilo de jogo do Santos, de mais toque de bola. Além disso, ele fez gols nos três jogos da temporada, embora tenha entrado sempre na etapa final. Muricy disse que não vai virar as costas para o centroavante.

"Sou técnico de um time e não de um ou dois jogadores. Tenho de ter calma com relação ao momento de André. Temos o ano todo e não posso desistir do cara. Se cada um que não for bem eu desistir, estou perdido", argumentou o técnico.

Além de respeito pelo passado de André no próprio Santos, Muricy leva em consideração que o atacante tem se esforçado para melhorar. "Ele brigou bastante no último jogo, mas sabe que precisa fazer gols para permanecer no time e vai ter mais essa chance, enquanto os outros atacantes estão preparados e prontos para entrar. Miralles trabalha muito, tem entrado e marcado gol em todos os jogos e o dia que tiver a oportunidade de começar, vai estar muito bem."

Hoje, como mandante, o Bragantino vai ter que tomar a iniciativa e ir para cima do Santos, dando a oportunidade para Muricy fechar o time e tentar a vitória nos contra-ataques.

Nesse tipo de jogo, é importante a presença de um atacante de referência para fazer a parede para os companheiros que chegam de trás com a bola ou para fazer o gol numa sobra. Será a chance para André apagar o fraco início de temporada.

Satisfação. Ao mesmo tempo em que se esforça para justificar a presença de André no time, Muricy está satisfeito com pelo menos três dos sete reforços que pediu e que já estrearam. Para ele, o volante Renê Júnior e os meias Cícero e Montillo acrescentaram qualidade à equipe.

O curioso é que uma das poucas restrições que o treinador fez, quanto ao comportamento do time nos dois primeiros jogos no Paulistão, foi sobre a insistência de Neymar de voltar para o meio-campo e tentar arrancar com a bola dominada para o ataque a todo momento.

"O que eu peço ao Neymar é para que no setor de transição ele toque mais simples e faça como no gol que fez contra o Botafogo. Começou a jogada, a bola foi trabalhada pelo Cícero, que infiltrou, deu o passe e ele fez o gol", analisa Muricy.

Bragantino. O técnico Mazola Júnior deverá promover apenas uma mudança no time. O zagueiro e capitão André Astorga, expulso no empate (2 a 2) com o Linense, cumpre suspensão automática e deve ser substituído por Raphael Andrade.

BRAGANTINO

Rafael Defendi Carlinhos

Raphael Andrade

Kadu

Geandro

Preto

Thiago Santos Barboza

Léo Jaime

Malaquias

Lincom

Técnico:

Mazola Júnior

SANTOS

Rafael

Bruno Peres

Neto

Durval

Guilherme Santos Arouca

Renê Júnior

Cícero

Montillo

Neymar

André

Técnico:

Muricy Ramalho

Juiz: Raphael Claus

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

Horário: 19h30

Transmissão: SporTV