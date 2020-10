Bragantino tem desfalque por covid-19 e aposta na volta de Claudinho em casa

O Red Bull Bragantino ganhou um problema de última hora antes da partida contra o Internacional nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogador testou positivo para covid-19 e foi colocado em isolamento.

Como é comum em casos assim, a diretoria não informou o nome do jogador e nem se ele é titular. Todos os atletas que tiveram contato com o infectado passaram por nova testagem e não acusaram a presença da covid-19.

Em relação ao time, o técnico Maurício Barbieri terá a volta do meia Claudinho, recuperado de lesão. Ele, provavelmente, entrará no lugar de Aderlan. Assim, Raul será deslocado para a lateral direita e Claudinho entra no meio-campo, que fica mais criativo e agressivo. De resto, o time deve ser o mesmo que empatou sem gols com o Corinthians, no último sábado. A equipe acumula dois empates seguidos e três jogos sem derrota no Brasileirão.

Maurício Barbieri, por sinal, completou um mês à frente do Bragantino. Ele obteve seis dos 18 pontos disputados - uma vitória, três empates e duas derrotas. O time está com 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento.