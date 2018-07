Bragantino volta ao G-4. Guarani, Barueri e São Caetano ameaçados Disposto a voltar à Série A, o Bragantino não tomou conhecimento do Goiás e goleou o adversário por 4 a 0, em Bragança Paulista. Faltando agora duas rodadas para o fim da Série B do Brasileiro, o time paulista pulou para o 4.º lugar. Os gols foram marcados por Romarinho, Luís Mário, Deyvid Sacconi e Lincom, que assumiu a artilharia da competição, agora com 20 gols, ao lado de Kieza, do Náutico.