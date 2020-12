Bralon Taplin é suspenso mais uma vez e só vai poder voltar às pistas em 2026

O atleta Bralon Taplin, de Granada, foi suspenso por três anos por não ter sido localizado em três exames antidoping no período de um ano. Com isso, o finalista na prova dos 400 metros na Olimpíada do Rio, em 2016, soma sete anos a serem cumpridos de punição.

Aos 28 anos, Taplin só poderá competir novamente em setembro de 2026. Em 2019, o atleta sofreu a primeira punição, de quatro anos (até 29 de setembro de 2023), após fugir de um controle de doping em abril daquele ano.

Leia Também CAS mantém punição por doping e judoca Rafaela Silva está fora da Olimpíada

Sétimo colocado na final olímpica dos 400 metros na Rio-2016, com o tempo de 44s45, Taplin não foi encontrado pelo controle antidoping em três oportunidades este ano: em 21 de abril, 28 de agosto e 25 de novembro de 2019.

O atual campeão olímpico dos 400 metros é o sul-africano Wayde van Niekerk 43s03. A prata ficou com Kirani James, de Granada, seguido por 43s76, seguido pelo norte-americano LaShawn Merritt (43s85).