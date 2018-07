Branco é o novo técnico do Guarani

"O Branco aceitou o desafio de encarar essa nova fase do Guarani. Vamos fazer um projeto de médio a longo prazo", disse o presidente Álvaro Negrão.

O Guarani é o terceiro clube da carreira de Branco como treinador - ele já dirigiu o Figueirense e o Sobradinho, do qual pediu demissão no final de semana após perder os dois únicos jogos em que comandou o time. Foi dirigente das divisões de base da CBF e coordenador técnico do Fluminense.

Além do novo treinador, o Guarani acertou a contratação do volante Coutinho, ex-Vasco, e negocia com o meia equatoriano Bolaños, campeão da Libertadores de 2008 pela LDU. Os atacantes Clebinho e Robinho foram dispensados.