Branco entra no lugar de Jorginho no Figueirense O ex-lateral da seleção brasileira, tetracampeão em 1994, Branco é o novo técnico do Figueirense. Ele será apresentado hoje em Florianópolis. Cláudio Ibraim Vaz Leal, 47 anos, o Branco, chega para substituir Jorginho, que deixou o alvinegro catarinense após a última partida do Brasileiro para acertar com o Kashima Antlers (Japão), na vaga deixada por Oswaldo de Oliveira. O Figueirense será o primeiro time de Branco como treinador. Como jogador já defendeu o Fluminense, Flamengo e Corinthians no Brasil e, no exterior, atuou pelo Brescia (Itália) e o Porto (Portugal).