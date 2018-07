Brandão estreia no ataque do Cruzeiro contra Once Caldas

MANIZALES - Melhor time da 1.ª fase da Libertadores e ainda invicto, o Cruzeiro encara o Once Caldas, às 21h50 (de Brasília). Na Colômbia, o técnico Cuca promoverá a estreia do atacante Brandão, emprestado pelo Olympique de Marselha. Ele será o substituto de Thiago Ribeiro, que torceu o joelho esquerdo e ficará três semanas afastado.

A diretoria celeste atendeu um pedido de Cuca e fretou um avião - ao custo de R$ 368 mil -, que levou o time à Colômbia, diminuindo o tempo de viagem. Apesar de Manizales estar situada a 2.153 metros acima do nível do mar, Cuca minimizou os eventuais efeitos da altitude no desempenho do Cruzeiro. "O que influencia lá é a torcida, que comparece em massa e o time do Once Caldas, que é um time bom."

Além de Thiago Ribeiro, o treinador não contará com o lateral-direito Pablo, que sofreu estiramento na panturrilha direita. Cuca deverá deslocar o volante Marquinhos Paraná para o setor, escalando Leandro Guerreiro no meio.