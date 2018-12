Brandonn Almeida conquista medalha de bronze no Mundial de Piscina Curta

O nadador brasileiro Brandonn Almeida ganhou a medalha de bronze nos 400 metros medley do Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Hangzhou, na China. Na manhã deste sábado (horário de Brasília), o brasileiro subiu ao pódio graças ao tempo de 4min03s71.

"Eu queria muito essa medalha. Meu ano não foi dos melhores, então vim para cá para usar todas as minhas forças. Deu certo!", comemorou o nadador brasileiro, de 21 anos, que conquistou a primeira medalha dele em uma edição de Mundial de Piscina Curta.

O vencedor da prova foi o japonês Daiya Seto, que se tornou tetracampeão mundial da prova em Piscina Curta e bateu o recorde mundial da prova, com a marca de 3min56s43. Em segundo lugar ficou o australiano Thomas Fraser-Holmes, com o tempo de 4min0274.

Na semifinal dos 100 metros livre, Marcelo Chierighini marcou o tempo de 46s93, insuficiente para classificar o nadador para a final, já que ele ficou em 12º no ranqueamento geral. Daiene Dias, nos 100 metros borboleta, e Etiene Medeiros, nos 50 metros livre, bateram os recordes sul-americanos de suas provas e avançaram às finais, que serão disputadas neste domingo.

"Vim me divertir hoje e deu certo. Ainda não digeri muito bem o que aconteceu na prova anterior, mas coloquei na minha cabeça que queria me divertir. Vou tentar fazer isso amanhã também", disse Etiene, que não conseguiu se classificar para disputar a final dos 50 metros costas.

Em baterias diferentes, João Gomes Junior (25s94), em terceiro no ranqueamento geral, e Felipe Lima (26s01), em oitavo, conquistaram a classificação para disputar a final os 50 metros peito, que também vai acontecer neste domingo.

A húngara Katinka Hosszu, conhecida como "Dama de Ferro", ganhou a medalha de ouro nos 200 metros medley, o terceiro título mundial em Piscina Curta dela na atual edição do torneio e o 16º na carreira. A tricampeã olímpica fez o tempo de 2min03s25, mais rápida do que as norte-americanas Melaine Margalis (2min04s62) e Kathleen Baker (2min05s54), medalhistas de prata e bronze, respectivamente.