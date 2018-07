Brasi inclui no calendário torneio da WTA em 2013 A CBT (Confederação Brasileira de Tênis) assinou contrato com a Associação Feminina de Tênis (WTA) para realizar uma etapa do circuito a partir de 2013. Desde 2002, quando o Brasil Open teve também uma versão feminina, na Costa do Sauipe, na Bahia, o calendário do País não apresentava um torneio de primeira linha no feminino. Ainda falta decidir qual será a cidade-sede do torneio, as datas e a superfície. E falta também uma atração nacional. A melhor tenista brasileira é Roxane Vaisemberg, 246ª do mundo.