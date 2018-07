Brasil abre as portas aos devotos do futebol e pode fazer história A Copa das Copas, com todos os campeões mundiais no Brasil, tem tudo para ser um marco histórico no futebol. As grandes forças foram bem distribuídas no sorteio, com exceção do Grupo D, que aprisionou Uruguai, Inglaterra e Itália na mesma caixa. E muitos confrontos, já na primeira fase, devem mexer com os torcedores. Quem poderia imaginar que a atual campeã, a Espanha, fosse estrear diante da vice, a Holanda? Ainda teremos Inglaterra x Itália logo de cara no Grupo D e Alemanha x Portugal abrindo as cortinas no Grupo G. Jogos formidáveis e de muita tradição, sem falar nos craques de cada uma dessas emblemáticas seleções.