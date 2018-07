Brasil achou o rumo, avalia Valcke

ZURIQUE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, acredita que finalmente a entidade e o governo brasileiro encontraram o rumo em relação à Copa do Mundo de 2014. Ontem, o dirigente aproveitou a sua coluna no site da Fifa para dar um balanço da visita que fez ao País esta semana, quando discutiu a Lei Geral da Copa com congressistas e se encontrou com o novo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e disse estar "finalmente convencido de que estamos no rumo certo''.

Valcke contou que a Fifa vai investir de seus cofres US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 2,1 milhões) no Mundial e falou da expectativa de que os jogos sejam assistidos, nos estádios, por 3 milhões de pessoas e que cerca de 18 mil jornalistas de todo o planeta estarão no Brasil envolvidos na cobertura do evento. "Todos compreendem, portanto, que isso representa desafios operacionais imensos e que a Lei Geral da Copa é o alicerce para os próximos passos'', escreveu o cartola.

Ele não falou especificamente de nenhum dos itens exigidos pela Fifa que causaram, e ainda causam, alguma polêmica, como a meia-entrada para idosos e estudantes - que deve ser substituída por uma cota social, com ingressos a cerca de R$ 45 - e a venda de bebidas alcoólicas. Mas disse estar convencido, após as conversas que teve com a presidente Dilma Rousseff, com Aldo Rebelo e também com o deputado federal Vicente Cândido, relator da Lei Geral da Copa, de que "chegamos a um entendimento comum sobre aquilo que é necessário para fazer da Copa das Confederações e da Copa do Mundo sucesso absoluto''.

Valcke, porém, parece não conhecer a realidade ao dizer, na coluna, que "não há dinheiro público para organizar a parte competitiva do evento''. Ele alega que todo dinheiro do governo federal e das autoridades locais é investido em infraestrutura geral, que permanecerá no Brasil, beneficiando o povo.

O secretário-geral pode ter se confundido, ou então não foi informado, de que várias arenas estão sendo erguidas com dinheiro público, e também se beneficiam da linha de crédito do BNDES, com juros menos corrosivos. Além disso, há casos como o do Itaquerão, que tem o benefício de incentivo fiscal de R$ 420 milhões, aprovados pela Prefeitura, e que ainda terá o custo de colocação das arquibancadas temporárias capazes de deixar a capacidade com 65 mil pessoas pago pelo governo do Estado.

Para Valcke, o desafio agora é garantir que todos os torcedores brasileiros ou estrangeiros possam desfrutar com conforto das partidas, tenham condições de acompanhar suas seleções, que se divirtam e não passem por pesadelos logísticos, numa mostra de preocupação com o sistema de transporte brasileiro.