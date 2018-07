Brasil arrasa 3 rivais e avança como líder em evento-teste do rúgbi sevens A seleção brasileira feminina de rúgbi sevens confirmou favoritismo com tranquilidade para avançar neste sábado às quartas de final do Campeonato Sul-Americano da modalidade, que está sendo realizado no Estádio de Deodoro, no Rio, e serve como evento-teste para a Olimpíada de 2016.