Brasil arrasa Argélia e vai à disputa do bronze no judô SALVADOR - A Argélia foi a primeira vítima do Brasil na chave masculina do Mundial por Equipes de Judô, neste domingo, em Salvador. Depois de estrearem já na segunda rodada, perdendo para a Rússia, os brasileiros foram para a repescagem e ali não tiveram trabalho para vencer os argelinos por 5 a 0, e avançarem à disputa pelo bronze. Das cinco vitórias, quatro foram por ippon.