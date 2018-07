Brasil arrasa o Panamá e vai pegar a Argentina

O futsal brasileiro há muito tempo saiu da era amadora. E a diferença foi flagrante na partida de ontem entre Brasil e Panamá pelas oitavas de final do Mundial da Tailândia: 16 a 0 para o Brasil. A boa notícia para a seleção foi a volta de Falcão, recuperado de uma lesão sofrida logo na primeira rodada do torneio. Ele fez um gol e chegou à marca de 337 com a camisa armarela.

Nas quartas o Brasil vai enfrentar a Argentina. Os outros confrontos: Espanha x Rússia, Portugal x Itália e Ucrânia x Colômbia.