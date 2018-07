Brasil assegura medalha em etapa do vôlei de praia As duas melhores duplas do Brasil estão nas semifinais da chave feminina do Grand Slam de Stare Jablonki, etapa polonesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Juliana/Larissa e Talita/Maria Elisa venceram suas duas partidas desta sexta-feira e garantiram pelo menos uma medalha para o Brasil no penúltimo Grand Slam do ano.