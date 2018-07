Brasil assume liderança de rankings do vôlei de praia Depois de vencer o Grand Slam de Haia (Holanda) tanto no feminino quanto no masculino, o vôlei de praia brasileiro assumiu a liderança do ranking mundial nos dois naipes após a atualização da lista da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), nesta segunda, um dia depois das decisões na Holanda.