Brasil atinge 27 medalhas em Mundiais e amplia recorde

SÃO PAULO - Com a medalha garantida pelo handebol feminino, que está na final do Mundial da categoria, o Brasil chegou a 27 medalhas em disputas olímpicas nas principais competições do ano em cada uma das modalidades que estará no Jogos do Rio/2016. Assim, o País tem, em 2013, o primeiro do novo ciclo olímpico, seu melhor resultado histórico.

A conta de 27 medalhas é feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que lista as principais competições em cada modalidade no ano. No vôlei, por exemplo, é levado em conta o resultado do Grand Prix no feminino e da Liga Mundial no masculino, uma vez que em 2013 não foi realizado Mundial. O basquete, o boxe feminino e o futebol, por outro lado, não entram nessa relação.

Assim, o Brasil inicia o ciclo olímpico já dentro da meta traçada pelo COB para 2016, quando o plano é ficar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas (pelo número total). Em Londres, Itália e Coreia do Sul dividiram o nono lugar com 28 medalhas.

O COB também tem como meta "medalhar" na maior variedade possível de modalidades. De acordo com o comitê, seria necessário subir ao pódio em 13 esportes diferentes nos Jogos do Rio. É exatamente esta a variedade atingida em 2013, ano em que o futebol não teve Mundial e o atletismo passou em branco no seu.

Confira todas as medalhas do Brasil:

OURO - Rafaela Silva (judô), Jorge Zarif (vela), Robert Scheidt (vela), Cesar Cielo (natação), Poliana Okimoto (maratonas aquáticas), Arthur Zanetti (ginástica artística), vôlei feminino.

PRATA - Erika Miranda (judô), Rafael Silva (judô), Maria Suelen Altheman (judô), vôlei masculino, Ricardo/Álvaro Filho (vôlei de praia), Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Martine Grael/Kahena Kunze (vela), Yane Marques (pentatlo moderno), equipe de hipismo saltos e Robson Conceição (boxe).

BRONZE - Isaquias Queiroz (bronze), Sarah Menezes (judô), Mayra Aguiar (judô), Guilherme Dias (tae kwon do), Lili/Bárbara Seixas (vôlei de praia), Felipe Lima (natação), Thiago Pereira (natação, duas) e Everton Lopes (boxe).