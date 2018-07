Brasil atropela no futebol feminino do Pan e faz 7 a 1 no Equador

O Brasil atropelou o Equador na sua segunda partida na competição de futebol feminino dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Com um show de Cristiane, que marcou cinco gols, a seleção goleou por 7 a 1. A partida foi disputada em Hamilton, cidade 70 quilômetros distante de Toronto.

De maneira surpreendente, o Equador saiu na frente, aos quatro minutos do primeiro tempo, com Pesantes. O Brasil não demorou muito para empatar com Mônica, aos 16, depois da primeira bobeira da defesa rival.

O baile de Cristiane começou aos 43 minutos, quando a atacante fez o seu primeiro gol, de cabeça, após grande jogada de Formiga. No segundo tempo, Cristiane tomou conta do jogo, principalmente nas jogadas pelo alto, e balançou as redes aos 10, 21, 25 e 32.

Com imensa facilidade, Maurine arriscou de longe aos 39 e fechou a goleada. Para o Equador, o baile não é novidade. Afinal, no mês passado, também no Canadá, a equipe perdeu de 6 a 0 de Camarões e de 10 a 1 da Suíça.

Foi a segunda vitória do Brasil, que na estreia, sábado, bateu a Costa Rica por 3 a 0. A seleção volta a campo no domingo, às 21h35 (de Brasília), quando enfrenta o Canadá. O jogo vale a liderança do Grupo B.