Brasil avança à fase final da Liga Mundial de Polo Aquático

Já contando com três jogadores de dupla nacionalidade, a seleção brasileira masculina de polo aquático vem mostrando força. Nesta quinta-feira, Newport Beach, na Califórnia (EUA), o Brasil venceu o Japão por 11 a 8 e garantiu classificação para a fase final da Liga Mundial da modalidade.

A vitória foi a terceira da seleção brasileira em quatro jogos da fase preliminar. O time, comandado pelo croata Ratko Rudic, considerado o melhor técnico do mundo, estreou perdendo da Austrália (13 a 10) e depois venceu China (12 a 9) e Casaquistão (10 a 7). O triunfo sobre o Japão foi válido pelas quartas de final.

O artilheiro do time vem sendo Felipe Perrone, carioca que chegou a jogar os Jogos Pan-Americanos de 2003 pelo Brasil, mas depois optou por defender a Espanha. No ano passado, o então capitão da seleção espanhola anunciou a decisão de jogar pelo Brasil na Olimpíada. Além dele, o time conta com Adrià Delgado, que nasceu e cresceu na Espanha mas tem pai brasileiro, e com o ítalo-brasileiro Paulo Salemi, incorporado aos planos da seleção recentemente.

A fase final da Liga Mundial, com oito equipes, vai acontecer em julho, na Itália. Nesta sexta, a seleção joga a semifinal da fase preliminar, contra quem avançar entre Canadá (favorito) e China.