Brasil avança à final do revezamento 4x100m masculino

Nas eliminatórias, o Brasil terminou em quarto na sua série, a mais forte do dia, e não teve problemas para avançar à final. "A nossa série foi muito mais forte do que a segunda, mas como ficamos em quarto esperamos com alguma ansiedade, mas vi que a marca era boa para ir para final", comentou Nicolas.

"A gente entrou muito frio. Certamente dá para melhorar o tempo na final. Entramos na competição e já quebramos o gelo", disse Chierighini. A final será disputada nesta tarde, às 16 horas de Brasília.

Já a equipe feminina do Brasil não conseguiu avançar no revezamento. Elas marcaram apenas o 11º tempo, com 3min41s05. Em compensação, estabeleceram o novo recorde sul-americano na prova que contou com Larissa Oliveira, Daynara de Paula, Graciele Herrmann e Alessandra Marchioro.

No individual, o Brasil terá dois representantes na semifinal dos 100 metros peito. Felipe Lima avançou na prova ao marcar o oitavo tempo das eliminatórias, com 1min00s06. "Estou muito satisfeito. É o melhor tempo da minha vida. Melhorei em dois centésimos em relação ao Maria Lenk e tenho tudo para fazer um tempo ainda melhor para a final, na qual para entrar terá que ser na casa dos 59 segundos", disse Felipe. Ele terá a companhia de João Gomes Junior, dono do 13º tempo, com 1min00s24.

No feminino, somente uma brasileira avançou neste domingo. Daynara de Paula vai disputar a semifinal dos 100 metros borboleta após cravar o 15º tempo nesta manhã, com 59s16. Nos 200 metros medley, Joanna Maranhão foi a 26ª colocada, com 2min15s00. Carolina Bilichi marcou o 29º nos 400 metros medley, com 4min21s40.