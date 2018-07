Brasil avança com 2 duplas masculinas no vôlei de praia O Brasil conseguiu colocar duas duplas nas quartas de final da chave masculina do Grand Slam de Haia, etapa holandesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Únicos brasileiros ainda vivos na competição, Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Emanuel venceram seus jogos nesta sexta-feira e avançaram.