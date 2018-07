Brasil avança com 4 duplas femininas no vôlei de praia

Talita e Taiana passaram às oitavas como líderes do Grupo C e apenas precisaram cumprir tabela nesta quinta, pois já tinham o topo garantido. Mesmo assim, elas venceram as canadenses Jamie Broder e Kristina Valjas por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/11, em apenas 30 minutos de jogo.

Já a segunda posição desta chave ficou com Juliana e Maria Elisa, que derrotaram as casaques Tatyana Mashkova e Irina Tsimbalova por 2 sets a 1, de virada, com 15/21, 21/12 e 15/11. A vice-liderança, no caso, assegurou um lugar na repescagem.

Agatha e Bárbara Seixas, por sua vez, foram as primeiras brasileiras a entrar em quadra nesta quinta-feira e conquistaram a segunda posição do Grupo F com uma vitória sobre as norte-americanas Lauren Fendrick e Brooke Sweat por 2 sets a 0, com 21/18 e 21/15. Assim, elas ficaram um ponto atrás das argentinas Ana Gallay e Georgina Klug, líderes da chave.

Outras brasileiras em ação nesta quinta em Berlim, Maria Clara e Carol foram superadas pelas checas Kristyna Kolocova e Marketa Slukova, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com 18/21, 21/19 e 15/10. Mesmo assim, avançaram como vice-líderes do Grupo H.

Além de Talita e Taiana, as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh, as chinesas Fan Wang e Yuan Yue, as alemãs Karla Borger e Britta Buthe, as espanholas Liliana Steiner e Elsa Baquerizo, as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug, as holandesas Madelein Meppelink e Marleen Van Iersel e as checas Kristyna Kolocova e Marketa Slukova avançaram direto às oitavas de final nesta quinta.