Brasil avança com 4 duplas femininas no vôlei de praia

Com seis duplas no total no torneio feminino do Grand Slam de Barueri, etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O país conseguiu classificar quatro delas para as fases de mata-mata da competição. Juliana/Maria Elisa, Maria Clara/Carolina e Talita/Larissa venceram seus jogos nesta quinta-feira, mantiveram 100% de aproveitamento e garantiram vaga antecipada às oitavas de final. Lili e Rebecca foram derrotadas, mas estão na repescagem. Já Ágatha/Bárbara Seixas e Fernanda Berti/Taiana também perderam e acabaram eliminadas precocemente.

Pelo Grupo D, Maria Clara e Carolina derrotaram as checas Kolocova e Slukova por 2 sets a 1 (15/21, 21/18 e 21/23), em 1 hora e 3 minutos. Assim, ficaram com a primeira colocação e avançaram diretamente às oitavas. "As checas estão de parabéns, estão fazendo uma temporada muito legal. Eu e a Carol tivemos algumas dificuldades durante o ano e estamos tentando melhorar agora no fim do circuito. Jogar contra elas tem sido duro, pois dominam todos os fundamentos, passam muito bem. E esse jogo, a vitória como aconteceu, é muito importante para nosso time", disse Maria Clara.

Já classificadas, Juliana e Maria Elisa também entraram em quadra para decidir o primeiro lugar do Grupo A. As brasileiras venceram as norte-americanas Summer Ross e Emily Day por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14), em 37 minutos, e avançaram direto às oitavas. "Vamos esperar a definição do confronto, vamos jogar uma partida a menos, mas não será uma vantagem tão grande. O clima está ótimo, com pouco sol, mas uma temperatura ideal, sem muito calor ou frio. Vencer os três jogos é bom para chegarmos com confiança e queremos seguir nesse ritmo", afirmou Maria Elisa.

Talita e Larissa também seguem com uma marca impressionante. As brasileiras venceram o 28.º jogo consecutivo, mantiveram 100% no torneio e avançaram direto. A vitória desta quinta foi sobre as alemãs Laura Ludwig e Julia Suede por 2 sets a 0 (23/21 e 22/20). "A gente sabia que este jogo seria difícil, foi a final da ultima etapa, o que mostra como o torneio feminino está equilibrado. Dois times fortes se enfrentando já na primeira fase do Grand Slam. Elas formam um time que joga bem, em crescimento, então sabíamos que não poderíamos falhar. Vamos esperar as adversárias das oitavas de final e também teremos um pouco mais de tempo para descansar", comentou Talita.

OUTROS JOGOS

Lili e Rebecca entraram em quadra nesta quinta já classificadas, uma vez que um dos times do Grupo B perdeu as duas partidas. Com isso, apesar das brasileiras terem sido derrotadas pelas canadenses Melissa Humana-Paredes e Taylor Pischke por 2 sets a 0 (21/10 e 21/11), elas avançaram na terceira colocação da chave e disputarão a repescagem, nesta sexta.

Já Ágatha e Bárbara Seixas entraram em quadra sem chances de terminar na primeira posição, mas buscavam uma vitória para seguirem na repescagem. A paranaense e a carioca, porém, acabaram tropeçando na partida contra as canadenses Sarah Pavan e Heather Bansley, que venceram por 2 sets a 0 (22/20 e 22/20). Com isso, a dupla brasileira acabou eliminada na primeira fase do torneio.

Outra equipe que acabou caindo na primeira fase foi Fernanda Berti/Taiana. Elas começaram o dia inclusive com chances de terminarem na primeira posição, mas foram derrotadas pelas holandesas Madelein Meppelink e Marlen Van Iersel por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16).

Nesta sexta, o Grand Slam de Barueri terá as disputas da repescagem, oitavas e quartas de final. Depois do Brasil, o Circuito Mundial terá mais cinco etapas: China, Argentina, Catar (apenas torneio masculino), Índia e África do Sul.