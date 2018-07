Brasil avança com 5 duplas às oitavas de etapa chinesa do vôlei de praia

O vôlei de praia brasileiro tem cinco duplas garantidas nas oitavas de final da etapa de Xiamen do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento quatro estrelas. Com seis representantes entre as chaves masculina e feminina, o País viu apenas uma parceria - Carol Horta/Taiana - deixar o evento após os confrontos desta sexta-feira.

Após vencerem na estreia, Carol Solberg e Maria Elisa asseguraram o primeiro lugar do Grupo C com a vitória de virada sobre as alemãs Karla Borger e Margareta Kozuch por 15/21, 22/20 e 16/14. Garantidas nas oitavas de final, elas vão encarar as holandesas Stubbe e Van Iersel.

Nesta sexta, as holandesas perderam por 21/17 e 21/16 para Agatha e Duda, que assim garantiram a ponta do Grupo G. As próximas rivais das brasileiras em Xiamen vão ser as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia.

Taiana e Carol Horta, por sua vez, perderam duas vezes nesta sexta-feira. De virada, caíram para as australianas Artacho del Solar e Clancy por 18/21, 23/21 e 15/10. Na repescagem, também de virada, foram eliminadas com o revés para Wang e Xia por 18/21, 21/18 e 15/13.

No evento masculino, as três parceiras do País estão nas oitavas de final. Vitor Felipe e Guto superaram os poloneses Bryl e Fijalek por 22/20, 18/21 e 15/13, garantindo a ponta do Grupo D. Seus rivais nas oitavas de final serão os compatriotas Alison e Bruno Schmidt. Após perderem um jogo e vencerem outro na quinta, nesta sexta, na repescagem, fizeram 23/21 e 21/17 nos norte-americanos Brunner e Hyden.

Já Álvaro Filho e Saymon superaram os letões Plavins e Tocs por 19/21, 28/26 e 15/9 e vão duelar com os russos Oleg Stoyanovskiy e Igor Velichko nas oitavas de final da etapa quatro estrelas chinesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.