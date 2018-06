Brasil avança com 6 em Bali e 4ª fase tem bateria com Mineirinho, Filipe e Ítalo

Seis dos oito surfistas brasileiros que competiram na terceira fase da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surfe, iniciada na noite de quarta-feira (no horário de Brasília), na Indonésia, avançaram ao estágio seguinte da competição.

Um destes nomes do País a brilhar nesta última fase do evento foi Jessé Mendes, que na primeira bateria do dia superou o bicampeão mundial John John Florence, havaiano que contabilizou 11.37 pontos na somatória das notas dos juízes, contra 13.34 do brasileiro.

Além de Jessé Mendes, Gabriel Medina, Willian Cardoso, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Filipe Toledo se garantiram na quarta fase, enquanto Michael Rodrigues e Tomas Hermes acabaram sendo eliminados em suas respectivas baterias.

Curiosamente, Ítalo Ferreira, Mineirinho e Filipinho vão dividir uma mesma bateria na quarta fase da competição em uma luta direta por uma vaga na quartas de final. A primeira chamada para este estágio de disputas está programada para ocorrer às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira (manhã de sexta na Indonésia).

Para ajudar a assegurar essa bateria 100% brasileira na próxima fase, Ítalo foi o responsável pela eliminação de Tomas Hermes ao somar 14.30 pontos, contra 10.10 de seu compatriota. Já Mineirinho caiu na água na bateria seguinte e triunfou em uma equilibrada disputa com o australiano Joel Parkinson, que atingiu 13.46 no somatório de suas notas, mas viu o campeão mundial de 2015 contabilizar 14.13.

Filipinho, por sua vez, foi o sexto e último brasileiro a garantir vaga na próxima fase ao superar o havaiano Keanu Asing com facilidade por 14.43 a 8.43.

MEDINA BRILHA

Para ingressar no próximo estágio da competição, Gabriel Medina exibiu força na terceira fase ao derrotar o sul-africano Michael February com facilidades. Com belas manobras, o campeão mundial de 2014 somou 15.70 pontos, contra 9.44 de seu adversário. Assim, Medina avançou para formar uma bateria que também contará com o francês Jeremy Flores e o sul-africano Jordy Smith.

Outro brasileiro que fez bonito nesta terceira fase em Bali foi o catarinense Willian Cardoso, que levou a melhor sobre o australiano Owen Wright e somou 12.00 pontos, contra 10.37 do rival. No próximo estágio da competição, Willian dividirá uma bateria com o seu compatriota Jessé Mendes e o taitiano Michel Bourez.

Outro brasileiro eliminado na última fase de disputas, Michael Rodrigues foi batido pelo australiano Adrian Buchan, que somou 11.40 pontos, contra apenas 8.83 do surfista cearense.

LÍDER DÁ ADEUS

A terceira fase em Bali também ficou marcada pela eliminação do atual líder do ranking mundial, o australiano Julian Wilson, superado pelo seu compatriota Mikey Wright (12.27 a 11.83). Ele contabiliza um total de 19.415 pontos na liderança, mas corre o risco de ser ultrapassado nesta etapa. Filipe Toledo (18.075), Ítalo Ferreira (14.995) e Gabriel Medina (14.160) estão entre os candidatos a assumir o topo, sendo que o título desta etapa na Indonésia valerá 10.000 pontos ao campeão.