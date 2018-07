Brasil avança com cinco duplas femininas no Grand Slam de Haia

O Brasil garantiu a presença de cinco duplas na fase eliminatória do torneio feminino do Grand Slam de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, além de Talita e Larissa, que já estavam classificadas às oitavas de final desde quarta, Fernanda Berti/Taiana, Juliana/Maria Elisa, Maria Clara/Carol e Ágatha/Bárbara Seixas seguiram em frente na Holanda.

Garantidas por antecipação nas oitavas, Larissa e Talita voltaram a vencer nesta quinta. Desta vez elas passaram pelas alemãs Laboureur e Grobner por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/12, no último jogo do Grupo E, e assim continuaram invictas na competição. Entre elas, Larissa havia voltado a jogar na última quarta, após desistir de sua aposentadoria.

Juliana e Maria Elisa, por sua vez, asseguraram a liderança do Grupo F e também asseguraram classificação às oitavas de final. O objetivo foi conquistado com uma vitória sobre as canadenses Broder e Valjas, batidas por 2 sets a 0 (21/8 e 21/19).

Já as outras três duplas brasileiras na disputa terão de jogar a repescagem da competição nesta sexta-feira. Também pelo Grupo F, Fernanda Berti e Taiana foram beneficiadas pelas desistências, por motivo de lesão, da dupla formada pelas suíças Forrer e Vergé-Dépré, e avançaram como vice-líderes.

Pelo Grupo A, Maria Clara e Carol venceram as holandesas Meppelink e Van Iersel por 2 sets a 0, com duplo 21/13, mas mesmo assim se classificaram como vice-líderes, um ponto atrás das suíças Zumkehr e Heidrich.

As únicas brasileiras derrotadas no dia foram Agatha e Bárbara Seixas. Elas caíram diante da alemãs Ludwig e Sude por 2 sets a 0, com 21/19 e 21/16, mas mesmo assim avançaram como terceiro colocadas do Grupo G.