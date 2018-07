Brasil avança com duas duplas no vôlei de praia O vôlei de praia brasileiro já garantiu duas duplas diretamente nas oitavas de final do Grand Slam de Roma, na Itália. Na chave masculina, Pedro Solberg/Bruno Schimidt e Ricardo/Álvaro Filho asseguraram a vaga nesta sexta-feira, enquanto Alison e Emanuel precisarão passar por uma repescagem.