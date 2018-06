Brasil avança com quatro duplas às oitavas de final do vôlei de praia na Holanda

O Brasil segue em alta na etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na Holanda, o País viu quatro das seis duplas que iniciaram a disputa da competição avançarem às oitavas de final nesta sexta-feira. A única parceria eliminada foi Elize Maia/Taiana, por lesão de Elize, que precisou abandonar o torneio. Pedro e George ainda jogarão a repescagem e seguem vivos.

Entre as mulheres, destaque para Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Maria Elisa/Carolina Solberg, que avançaram de forma direta às oitavas, na liderança de suas chaves. Fernanda e Bárbara Seixas superaram nesta sexta as norte-americanas Summer Ross e Brooke Sweat por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 20/22 e 15/11, e agora vão encarar Kelly Claes e Sara Hughes, também dos Estados Unidos.

Já Maria Elisa e Carolina Solberg seguem invictas mesmo atuando duas partidas a mais que as compatriotas. Vindas do qualifying, elas avançaram nesta sexta com o triunfo sobre as alemãs Karla Borger e Margareta Kozuch por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/16. Nas oitavas, jogarão contra as polonesas Kociolek e Kolosinska.

Outra dupla brasileira ainda viva na chave feminina, Ágatha/Duda começou o dia com um susto, derrotada pelas norte-americanas Alix e April Ross por 2 sets a 0: 22/20 e 21/14. Mas elas se recuperaram, passaram pelas tailandesas Radarong e Udomchavee em dois sets (21/15 e 21/16) e agora terão pela frente as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli.

Entre os homens, Vitor Felipe e Guto venceram pela segunda vez em Haia e se classificaram de forma direta às oitavas ao passarem pelos poloneses Prudel e Szalankiewicz por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Nas oitavas, vão duelar com os finlandeses Jyrki Nurminen e Santeri Siren ou os checos Perusic e Schweiner.

Já Pedro e George caíram para os norte-americanos Billy Allen e Ryan Doherty por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 23/25, 21/16 e 15/9. Neste sábado, eles vão encarar os franceses Gauthier-Rat e Thiercy na repescagem. Em caso de vitória, duelam com os letões Plavins e Tocs nas oitavas.