Brasil avança para mais duas finais na ginástica em Portugal

Diferente da etapa paulista da Copa do Mundo, quando os especialistas se apresentaram, em Anadia os treinadores da seleção estão observando o desempenho dos chamados generalistas, que têm como foco somar a maior pontuação possível na soma de todos os aparelhos. Como não se concentram em apenas uma prova, têm menos chances de medalha, mas são fundamentais para o resultado por equipes.

Mesmo assim, os quatro brasileiros que estão competindo em Portugal farão finais. Caio Souza tirou a quinta melhor nota das paralelas nas eliminatórias (14.800), enquanto Francisco Barreto avançou em quinto na barra fixa (14.000). Medalhista em São Paulo, ele ficou em 12.º nas paralelas em Anadia e não passou à final.

Caio ainda foi o 10.º no salto, com 14.375 e Petrix Barbosa o 12.º na barra fixa, com 13.500. Na quinta, o Lucas Bittencourt havia se garantido nas finais do cavalo com alças e argolas, Caio no solo e Pétrix no cavalo com alças.

CUBA DÁ SHOW - Por questões financeiras, Cuba quase não participa de eventos internacionais, sendo figurinha rara inclusive em Campeonatos Mundiais. Os cubanos levaram equipe completa para Anadia e impressionaram nas eliminatórias.

Atletas de Cuba tiraram as melhores notas em cinco dos 10 aparelhos da ginástica artística. Em dois deles, com notas que valeriam medalha no Mundial do ano passado.