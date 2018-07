Brasil bate a Polônia e vence a primeira no Mundial de Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol venceu sua primeira partida no Mundial da França neste sábado. Depois de cair diante dos donos da casa na estreia, a equipe contou com um ótimo início dentro de quadra e passou pela Polônia em Nantes, por 28 a 24, pela segunda rodada do Grupo A.

O resultado foi ainda mais importante por se tratar de um confronto direto com um possível adversário na disputa por uma das vagas na próxima fase. Esta, aliás, foi a segunda derrota da Polônia, que havia caído na estreia contra a Noruega e divide a lanterna da chave com o Japão.

O triunfo brasileiro foi encaminhado no início da partida. O time de Washington Nunes abusou da velocidade nos passes e abriu confortável vantagem de 7 a 1 nos primeiros minutos. A Polônia tentou reagir no fim da primeira etapa e no início da segunda, mas aí Maik apareceu para fechar o gol.

O lateral direito Zé Guilherme foi eleito o jogador da partida, com um aproveitamento de seis gols em 10 arremessos tentados. O resultado ainda teve participação importante do capitão Thiagus Petrus, que estava com muitas dores no ombro e não conseguiu entrar em quadra na estreia. Também ajudou o fato de a Polônia, bronze no Mundial de 2015 no Catar, enviar para a França uma equipe bastante remodelada.

O próximo confronto do Brasil acontecerá já neste domingo. A equipe duela com o Japão precisando da vitória para encaminhar a classificação antes dos confrontos contra os favoritos Noruega, na terça, e Rússia, na quinta.