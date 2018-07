Brasil bate Argentina e fatura a taça

O Brasil continua dando as cartas no continente na categoria sub-17. Na madrugada de ontem, conquistou pela 10.ª vez o título sul-americano ao vencer a rival Argentina por 3 a 2, em Guayaquil, no Equador. As duas seleções garantiram vaga nos Jogos Pan-Americanos e no Mundial Sub-17. Ambas as competições serão disputadas no México, ainda este ano. Uruguai e Equador também estão classificados.

Na decisão, o Brasil começou melhor, desperdiçou algumas chances, mas depois a partida ficou equilibrada. Leo fez para os brasileiros, Báez empatou, mas em seguida a seleção treinada por Emerson Ávila se impôs. Guilherme e Matheus abriram 3 a 1 e Andrada diminuiu.