Brasil bate Argentina em prévia de Pré-Olímpico Como era de se esperar, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Argentina por 3 a 0, pela Copa do Mundo, em partida que serviu também como preparação para o Pré-Olímpico da América do Sul, programado para maio. As parciais foram 25/20, 25/19 e 25/9.