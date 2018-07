Brasil bate Canadá e encara o México na semi do futebol feminino

A seleção brasileira feminina de futebol derrotou o Canadá por 2 a 0, neste domingo, na cidade de Hamilton, e se classificou em primeiro lugar do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em solo canadense, com três vitórias - as anteriores foram contra Costa Rica (3 a 0) e Equador (7 a 1).

Nesta quarta-feira, novamente em Hamilton, a equipe do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, vai fazer a semifinal contra o México, a partir das 21h35 (de Brasília). Mesmo com a derrota, as donas da casa, que atuam com o time B, se classificaram no saldo de gols para enfrentar a Colômbia, às 17h35, na outra disputa por uma vaga na decisão.

Depois de um primeiro tempo morno, o Brasil melhorou e fez um jogo mais veloz, principalmente pelas laterais. Foi assim que o time começou a garantir a vitória após boa jogada de Fabiana e finalização de Andressa no início da etapa final. Nos últimos minutos, a atacante Cristiane chutou de fora e fez mais um - ela havia feito cinco contra o Equador e, assim, é a artilheira da competição.