Brasil bate Groenlândia e embala 3ª vitória seguida no Pan-Americano de Handebol

Na primeira etapa, a seleção não demorou muito para encaixar a marcação na equipe da Groelândia e logo neutralizou as adversárias. As bolas que passavam pela linha defensiva, paravam na inspirada goleira Jacqueline Santana, que também se destacou na precisão dos lançamentos. No ataque, a mais beneficiada foi a pivô Dara. Taticamente, o segundo tempo foi muito parecido com o primeiro, mas com personagens diferentes. No gol, Jéssica Oliveira apareceu com belas defesas em chutes de longa distância. No ataque, a pivô Daniela Piedade foi o destaque. Com isso, o Brasil aplicou o placar elástico de 32 a 12.

Para o treinador da Seleção, o dinamarquês Morten Soubak, foi o melhor jogo do Brasil no torneio. "Nossa atuação hoje foi muito boa. O estilo da Groenlândia é mais nórdico e o técnico é dinamarquês, então o pensamento dele é mais parecido com o meu. Por isso, encaixamos o nosso jogo e fizemos a melhor partida do campeonato até agora", afirmou.

Um dos destaques da partida, a goleira Jacqueline Santana, com 68% de aproveitamento no gol, explicou que o estilo de jogo das adversárias facilitou o trabalho dela. "A Groenlândia joga um handebol mais parecido com o europeu e me deu mais referências na hora dos arremessos. Os outros times são mais complicados, porque eles jogam na loucura e você não entende o que vão fazer", declarou a goleira. "O que me deixou mais feliz foi que, antes do jogo, estabelecemos uma meta de tomar no máximo 12 gols e conseguimos cumprir. Foram apenas seis no primeiro tempo e seis no segundo. Estão todas de parabéns", disse a brasileira.

O próximo jogo da seleção feminina no Pan-Americano de Handebol será neste domingo, às 16h (horário de Brasília), contra a Venezuela, na Sala Polivalente Kid Chocolate, em Havana.