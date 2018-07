Brasil bate Holanda e avança às quartas no handebol

BELGRADO - A seleção brasileira feminina de handebol garantiu nesta segunda-feira a classificação para as quartas de final do Campeonato Mundial da Sérvia. A equipe teve dificuldade, principalmente no primeiro tempo, mas confirmou o favoritismo diante da Holanda e venceu por 29 a 23, na cidade de Belgrado. Agora, terá a difícil tarefa de enfrentar a Hungria por uma vaga nas semifinais.

Com a vitória desta segunda, a seleção brasileira está a uma partida de conseguir seu melhor resultado da história em Mundiais e entrar na briga por medalhas. Até agora, o melhor desempenho da equipe na competição foi na edição de 2011, em São Paulo, quando terminou na quinta posição.

Além disso, as comandadas de Morten Soubak mantiveram os 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial desse ano. Até agora foram seis vitórias em seis partidas, sendo que na fase de grupo elas haviam passado por Argélia, na estreia, China, Sérvia, Japão e Dinamarca, retrospecto que lhes garantiu a liderança da chave.

Ao contrário do que vinha acontecendo nas outras partidas, o gol da seleção brasileira foi um problema no início do confronto desta segunda. Se foi decisiva diante da Sérvia, a goleira Mayssa começou mal contra as holandesas, que se aproveitaram para pular à frente no placar.

Morten Soubak percebeu isso e lançou à quadra a reserva Babi, que mostrou toda sua qualidade e resolveu o problema. No ataque, Ana Paula, Alexandra Nascimento - eleita melhor jogadora do mundo em 2012 - e Duda resolviam. A Holanda até ameaçou encostar quando a goleira reserva Jankovic começou a pegar tudo no segundo tempo, mas já era tarde.

Ana Paula terminou a partida como principal artilheira, com sete gols, ao lado da holandesa Lois Abbingh. Duda veio logo atrás, com seis, enquanto Alexandra contribuiu com outros cinco. O time brasileiro voltará à quadra para pegar a Hungria na quarta-feira, novamente em Belgrado. As húngaras garantiram vaga ao vencerem a Espanha por 28 a 21, também nesta segunda.