Brasil bate Japão e fica em 3º na fase intercontinental da Liga de Polo Aquático

A fase intercontinental reúne as equipes que não são da Europa e classifica para a Super Final. Após dois vices (para EUA em 2014 e Austrália em 2015), o terceiro lugar de 2016 é o pior resultado do Brasil em três anos. Na campanha em Yokohama, os brasileiros levaram 13 a 9 dos australianos e 16 a 11 dos norte-americanos.

O Brasil, entretanto, repetiu os triunfos sobre Casaquistão (19 a 7), China (17 a 4) e Japão (16 a 10) na fase de grupos. Neste domingo, no segundo jogo consecutivo contra os donos da casa, a vitória foi bem mais apertada. Croata naturalizado, Josip Vrlic resolveu com mais cinco gols. Com 21, foi o artilheiro da competição.

"Foi um jogo muito físico, e foi muito importante mantermos nossas cabeças tranquilas até o final. Hoje somos uma equipe forte psicologicamente. Estou muito satisfeito com a equipe, fizemos um bom progresso esta semana, e fomos a única equipe que veio aqui sem preparação. Talvez se tivéssemos vindo com mais preparação, poderíamos ter feito melhor nos jogos anteriores", comentou o técnico do Brasil, o croata Ratko Rudic.

O terceiro lugar era importante para proporcionar uma chave melhor na Super Final, que também terá Sérvia, Itália e Grécia. O torneio acontece de 21 a 26 de junho, em Huizhou, na China. No ano passado, o Brasil conquistou uma inédita medalha de bronze.