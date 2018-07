Brasil brilha no vôlei, tênis e atletismo, que termina com caso de doping

SÃO PAULO - O Brasil teve um fim de semana de conquistas no tênis, com Thomaz Bellucci, no vôlei, com a seleção masculina de vôlei, e no atletismo, com Vitor Hugo dos Santos, que bateu o recorde sul-americano nos 200 metros.

O mesmo dia de glória não teve, porém, o norte-americano Tyson Gay. Principal nome na disputa dos 100 metros no Mundial de Moscou ao lado de Usain Bolt, o norte-americano desistiu da competição após ser flagrado em um exame antidoping.

Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro chegou à sua 7.ª rodada, mas sem muita emoção. Confira todos os resultados dos times paulistas no Nacional, e todos os placares na tabela do Brasileirão.

FUTEBOL

O Campeonato Brasileiro chegou à sua 7.ª rodada neste fim de semana. Ainda na sexta-feira, o Palmeiras goleou o ABC por 4 a 1 na Série B, em partida que marcou o retorno do time alviverde ao Pacaembu após quase dois meses sem poder jogar em São Paulo.

No sábado, o Santos enfrentou a Portuguesa na Vila Belmiro e também fechou o placar em 4 a 1. Com apenas sete pontos, a Lusa é o único clube paulista que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Jogando em casa, a Ponte Preta só ficou no 0 a 0 com o Bahia.

São Paulo e Corinthians entraram em campo no domingo e terminaram a rodada sem somar pontos. Passando por uma fase crítica, o Tricolor perdeu mais uma no Brasileirão, desta vez para o Vitória, por 3 a 2, no Barradão. Pela primeira vez sob o comando de Paulo Autuori, o time do Morumbi está sem vencer há seis rodadas - contando com o jogo antecipado contra o Bahia. Desde que goleou o Vasco por 5 a 1, em maio, foram apenas dois empates e quatro derrotas.

Já o Corinthians não conseguiu superar o "mistão" do forte Atlético-MG, que está poupando alguns titulares para a final da Copa Libertadores. No Pacaembu, a equipe alvinegra levou um gol de Rosinei ainda no 1.º tempo. Esta foi a segunda derrota do time comandado pelo técnico Tite no campeonato, que soma duas vitórias e três empates.

VÔLEI

Já classificada, a seleção masculina de vôlei não deixou a chance de entrar na próxima fase da Liga Mundial embalada e garantiu mais uma vitória sobre os Estados Unidos no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 26/24 e 25/23. A primeira fase da competição só não foi melhor para os brasileiros por causa de uma derrota, para a França, que impediu o 100% de aproveitamento.

No vôlei de praia, Lili e Bárbara Seixas faturaram a medalha de prata no Grand Slam de Gstaad, na Suíça, ao serem batidas pelas chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0. Taiana e Talita ficaram com o bronze. Já nas duplas masculinas, Ricardo e Álvaro Filho garantiram o lugar mais alto do pódio ao superarem os compatriotas Bruno Schmidt e Pedro Solberg.

TÊNIS

Thomaz Bellucci conquistou um título inédito na carreira no domingo. Atuando ao lado do argentino Facundo Bagnis, o brasileiro levantaram o troféu na chave de duplas mistas do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. O triunfo veio sobre os poloneses Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 11/9.

ATLETISMO

Certamente o assunto do fim de semana ficou por conta de Tyson Gay. Muito aguardado no Mundial de Moscou, que será realizado em agosto, o norte-americano foi flagrado em um exame antidoping e será submetido à análise da amostra B.

Tyson Gay seria o principal concorrente do jamaicano Usain Bolt nos 100 metros em Moscou, já que detém o melhor tempo da temporada na competição: 9s75.

Questionado sobre o uso da substância proibida pela Agência Mundial Antidoping, o velocista disse que não tinha desculpa e que apenas havia confiado em pessoas que o "decepcionaram".

O Brasil também ocupou um lugar de destaque no atletismo, mas por um bom motivo. Vitor Hugo dos Santos ficou em 2.º lugar na prova dos 200 metros em Donetsk, Ucrânia, e bateu o recorde sul-americano com a marca de 20s67.