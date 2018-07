Brasil busca vaga inédita na ginástica de trampolim

Giovanna tem sido uma desbravadora da modalidade pouco conhecida no Brasil. No Pan do Rio, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a única do esporte no torneio. Em julho, tornou-se a primeira brasileira

a subir ao pódio em uma etapa da Copa do Mundo: foi a terceira em Birmingham.

Ontem, na disputa das finais individuais da ginástica artística em Londres, o Brasil conquistou dois ouros. Jade Barbosa venceu no salto sobre a mesa e Arthur Zanetti, nas argolas.