Brasil cai em grupo com quatro europeus no Mundial Masculino de Handebol

Campeão pan-americano no fim de semana passado, o Brasil deu azar no sorteio. Caiu no mesmo grupo que quatro equipes europeias: França, Polônia, Rússia e Noruega. Para avançar à próxima fase, vai ter que vencer pelo menos um desses rivais, além Japão.

Dona da casa, a França venceu três das últimas quatro edições do Mundial, em 2009, 2011 e 2015. Jogará o Mundial como rival a ser batido. A Polônia ganhou o bronze em 2015, no Catar, enquanto a Rússia, campeã olímpica em 2000, não vive boa fase. A Noruega, bronze no Europeu deste ano, volta ao Mundial após três edições graças a convite.

Já o Brasil está em crescimento no handebol masculino. Nas últimas duas edições do Mundial, chegou até as oitavas de final, sendo eliminado por um gol de diferença tanto em 2013 (para a Rússia) quanto em 2015 (para a Croácia). Na Olimpíada, a seleção está no Grupo B e joga contra Polônia, Eslovênia, Suécia, Alemanha e Egito.