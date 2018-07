Brasil cai em grupo difícil na Olimpíada

O Brasil caiu no chamado "grupo da morte" no masculino e, no feminino, pegou uma chave igualmente equilibrada. O sorteio foi generoso, pelo menos, ao apontar o adversário de estreia no masculino: trata-se da Tunísia, que não tem nenhuma tradição no esporte.

No feminino, o primeiro obstáculo do time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães é a Turquia, que tem pouca tradição, mas bons resultados recentes. Em maio, a equipe turca, comandada pelo ex-técnico da seleção brasileira Marco Aurélio Motta, conquistou o título do Pré-Olímpico Europeu.

A seleção feminina do Brasil será a primeira a entrar em quadra, no dia 28 de julho. Um dia depois é a vez da equipe de Bernardinho.

Na sequência, a equipe feminina enfrenta os Estados Unidos, dia 30, a Coreia do Sul, dia 1.º, a China, dia 3, e a Sérvia, no dia 5.

A masculina terá pela frente, pela ordem, a Rússia, dia 31, os Estados Unidos, dia 2, a Sérvia, dia 4, e a Alemanha, dia 6.

Antes disso, a seleção masculina vai torcer para se classificar para a fase final da Liga Mundial, que será na China, a partir do dia 4 de julho, na Bulgária, como o melhor segundo colocado.