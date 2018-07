Brasil cai na final do Mundial para Índia, mas volta à elite do tênis de mesa A seleção brasileira de tênis de mesa perdeu a decisão da segunda divisão do Mundial por Equipes da modalidade. Neste sábado, o País fez um disputado confronto com a Índia, mas acabou derrotado por 3 a 2 em Kuala Lumpur, na Malásia. Apesar disso, já havia garantido o retorno à elite com a classificação à final, na última sexta-feira.