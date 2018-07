Brasil cai nas semifinais do Mundial de Futebol de Areia

Neste sábado, o Brasil abriu o placar da partida aos quatro minutos da primeira etapa com o gol marcado por Bruno Xavier. A Espanha, porém, arrancou o empate aos oito minutos do segundo tempo, com o gol de Juanma. Assim, como nenhuma das equipes marcaram na terceira etapa, o duelo seguiu para a prorrogação.

No tempo extra, os espanhóis se deram melhor e definiram a classificação para a final do Mundial de Futebol de Areia graças ao gol marcado por Nico, em um chute em que a bola quicou na areia e impediu a defesa do goleiro Mão.

Com o resultado, a Espanha está classificada para a decisão e vai enfrentar neste domingo a Rússia, atual campeã mundial, que neste sábado avançou com a vitória por 5 a 3 sobre o Taiti. Shishin, com três gols, foi o principal destaque da partida.

Já o Brasil vai disputar a terceira colocação, também neste domingo, contra os anfitriões taitianos. Desde que a Fifa começou a organizar o Mundial de Futebol de Areia em 2005, a seleção brasileira só havia ficado fora de uma decisão, exatamente a do torneio inaugural, em que terminou em terceiro lugar. Depois, foi campeão em 2006, 2007, 2008 e 2009 e vice em 2011.