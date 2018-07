Brasil, campeão sem igual. Ainda

A arrancada brasileira começou em 1958, na Suécia, ainda nos tempos da Taça Jules Rimet. O mundo passou a reverenciar um certo Pelé, 18 anos incompletos e desde aquela época transformado em Rei do Futebol, título do qual jamais abdicou. O mesmo grupo, com a presença de Amarildo, ganhou o bi, em 1962, no Chile. Pelé contundiu-se e o maestro foi o genial Garrincha.

O tri veio em 1970, no México, ainda com Pelé como estrela máxima e com coadjuvantes de primeira linha, como Carlos Alberto, Gerson, Tostão, Rivellino, Jairzinho. O tetra demorou 24 anos e se tornou real, nos EUA, graças ao talento de Romário e a defesas de Taffarel. A final com a Itália foi definida nos pênaltis, após 120 minutos de 0 a 0.

O penta foi festejado na Ásia, em 2002, com a dupla Rivaldo e Ronaldo comandando a "família Scolari".